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Зимова сесія ПАРЄ відбудеться у гібридному форматі

Субота, 15 січня 2022, 12:59

Сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відбудеться 24-28 січня у гібридному форматі, фізична присутність делегатів буде обмежена.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у документі бюро ПАРЄ, оприлюдненому депутатом Олексієм Гончаренком на його сторінці у Facebook.

"Сесію буде організовано у Страсбурзі у гібридній манері, яка дозволяє всім членам асамблеї брати участь у пленарних засіданнях і зустрічах комітетів фізично чи по відеоконференції" - йдеться у документі.

Як уточнив Гончаренко, офлайн на сесії будуть присутніми лише президент та віцепрезиденти Асамблеї, голови комітетів, голови політичних груп, голови національних делегацій, один заступник голови національних делегацій від опозиції, та один член секретаріату, а також доповідачі, чиї доповіді включені до порядку денного.

Таким чином у Страсбург з української делегації цього разу зможуть поїхати сам Гончаренко, як доповідач, а також Марія Мезенцева, Євгенія Кравчук, Сергій Соболєв, один член секретаріату, а також Олександр Мережко як віцепрезидент ПАРЄ, втім, невідомо, чи він візьме участь у сесії. 

Нагадаємо, російська делегація відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ в Страсбурзі через те, що влада Франції не визнає вакцину "Спутник V" і у зв'язку з цим обмежує пересування депутатів.

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