У Франції затвердили нову вакцинну перепустку з винятком для політичних зібрань

Конституційна рада Франції у п’ятницю схвалила новий вакцинний паспорт, який люди віком від 16 років повинні будуть пред’явити для відвідування громадських місць, таких як бари, ресторани та кінотеатри.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters.

Рішення Ради відкриває шлях до того, що нова перепустка, у якій буде вказано тільки дані про завершений курс вакцинації, набере чинності 24 січня. Вона замінить санітарну перепустку, яка містила інформацію, що підтверджувала вакцинацію, нещодавній негативний тест або те, що людина перехворіла коронавірусом.

Разом з тим, Рада скасувала вимогу пред’явлення вакцинних пропусків для відвідування політичних мітингів. Менш ніж за три місяці до президентських виборів Рада заявила, що таке положення вплине на свободу людей ділитися своїми поглядами та думками.

Вакцинна перепустка дала новий імпульс щотижневим вуличним протестам у Франції проти обмежень, пов’язаних із COVID-19.

Деякі люди, які опираються вакцинації, кажуть, що президент Еммануель Макрон змусив їх почуватися громадянами другого сорту .

Франція повідомила про понад 425 000 випадків зараження коронавірусом у четвер, і лікарні стверджують, що більшість пацієнтів із COVID, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, не вакциновані.

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