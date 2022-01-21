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Во Франции утвердили новый вакцинный пропуск с исключением для политических собраний

Пятница, 21 января 2022, 18:28

Конституционный совет Франции в пятницу одобрил новый вакцинный паспорт, который люди в возрасте от 16 лет должны будут предъявить для посещения общественных мест, таких как бары, рестораны и кинотеатры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

Решение Совета открывает путь к тому, что новый пропуск, в котором будут указаны только данные о завершенном курсе вакцинации, вступит в силу 24 января. Она заменит санитарный пропуск, содержащий информацию, подтверждающую вакцинацию, недавний негативный тест или то, что человек переболел коронавирусом.

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Вместе с тем Рада отменила требование предъявления вакцинных пропусков для посещения политических митингов. Менее чем за три месяца до президентских выборов Рада заявила, что такое положение повлияет на свободу людей делиться своими взглядами и мнениями.

Вакцинный пропуск дал новый импульс еженедельным уличным протестам во Франции против ограничений, связанных с COVID-19.

Некоторые люди, которые противятся вакцинации, говорят, что президент Эммануэль Макрон заставил их чувствовать себя гражданами второго сорта.

Франция сообщила о более чем 425 000 случаях заражения коронавирусом в четверг, и больницы утверждают, что большинство пациентов с COVID, находящихся в отделениях интенсивной терапии, не вакцинированы.

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Франция Коронавирус

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