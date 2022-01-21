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"Укрзалізниця" каже, що зупинила транзит до Польщі через скупчення вагонів і застарілу інфраструктуру

П'ятниця, 21 січня 2022, 19:18

"Укрзалізниця" заявила, що ввела тимчасову заборону залізничного транзиту через територію України до Польщі через скупчення вагонів на кордоні та застарілу інфраструктуру польської залізниці.

Про це повідомила "Укрінформу" пресслужба "Укрзалізниці" у відповідь на запит, пише "Європейська правда".

"Оскільки польська залізниця не йде на системне вирішення проблеми та з метою зменшення простою вагонів компанії на території Польщі було прийнято рішення ввести тимчасову конвенцію на заборону залізничного транзиту Україною до Польщі", – йдеться у повідомленні.

Польські ЗМІ вважають, що Київ блокує залізничний транзит через конфлікт щодо "автодозволів"

У компанії підкреслили, що для вирішення питання відновлення транзиту залізницею через Україну до Польщі потрібні обопільні дії двох країн. Зокрема, потрібно вирішити дві проблеми: ситуативну – це скупчення вагонів, і системну – застаріла інфраструктура та тарифна політика.

За даними "Укрзалізниці", на кордоні з Польщею у минулому році щодоби накопичувалося від 1 800 до 3 200 вагонів, що створювало затори на маршруті. Водночас, зазначили в УЗ, польська залізниця не проводить жодних інфраструктурних робіт для модернізації дільниці, і відрізок Грубешів (Республіка Польща) – Держкордон загальною довжиною 1,5 км залишається неелектрифікованим та вузьким місцем маршруту. 

"Тобто на кордоні знову будуть накопичуватися вагони та витрачатиметься час на зміну електровозів на тепловози", – пояснили у пресслужбі.

Навіщо Україна виносить на рівень ЄС транзитну суперечку із Польщею

18 січня польська залізниця  PKP заявила, що очікує негайного скасування "Укрзалізницею" транспортних обмежень на транзит до Польщі залізничним транспортом. PKP нагадує, що з 30 листопада 2021 року УЗ запровадила заборону на прийняття до перевезення всіх вантажів, що відправляються до Польщі транзитом через Україну.

Тим часом між Україною і Польщею триває інший транспортний конфлікт, який стосується обмежень транспортування товарів українськими перевізниками до ЄС.

Зокрема, Україна вирішила подати запит на консультації з Європейським Союзом у зв’язку із запровадженими Польщею обмеженнями.

Польські ЗМІ пов’язують блокування "Укрзалізницею"  транзиту до Польщі залізничним транспортом саме із конфліктом Варшави та Києва довкола дозволів на автоперевезення.

Про конфлікт із Польщею у питанні дозволів на автоперевезення можна почитати у статтях "Транспортний "конфлікт" з ЄС: як Україні вирішити питання квот на автоперевезення" та "Експорт під загрозою: навіщо Україна погрожує оскаржити дії Польщі у Брюсселі".

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