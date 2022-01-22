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Бельгія послабила обмеження і скоротила дію COVID-сертифікатів до 5 місяців

Субота, 22 січня 2022, 12:54

Бельгія оголосила про невелике ослаблення коронавірусних обмежень, незважаючи на рекордну кількість випадків зараження.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Олександр Де Кроо продовжив години роботи барів і ресторанів до півночі з 23:00, дозволив знову відкрити такі заходи в приміщенні, як ігрові майданчики та боулінг, і заявив, що місця з гарною вентиляцією можуть приймати більше людей, ніж зараз. Зміни набудуть чинності з наступної п'ятниці.

"Причина, через яку ми можемо це зробити, полягає в тому, що у нас такий високий рівень вакцинації", — сказав Де Кроо, додавши, що вакциновані люди вдвічі рідше заражаються COVID-19 і на 90% рідше потребують лікування у лікарнях.

Близько 89% дорослих у Бельгії повністю вакциновано, а 67% також отримали ревакцинацію.

Де Кроо сказав, що з 1 березня первісна серія вакцинації буде дійсна лише протягом п'яти місяців, при цьому для продовження користування COVID-перепустками будуть потрібні бустери, хоча вони все ще будуть дійсні в разі тестування або нещодавнього одужання від інфекції.

Цей п'ятимісячний ліміт є одним із найжорсткіших у Європі. Для сусідньої Франції це сім місяців, тоді як загальноєвропейський орієнтир для поїздок у межах блоку встановлено дев'ять місяців.

Бельгія переживає п'яту хвилю зараження COVID-19, пік якої очікується не раніше, ніж за кілька тижнів. У понеділок було зареєстровано понад 60 000 зареєстрованих випадків, при цьому аналогічні рівні оцінюються у вівторок та середу.

Проте кількість госпіталізацій зростає набагато повільніше, а кількість пацієнтів у реанімації скорочується.

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Бельгія Коронавірус

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