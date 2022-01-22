Бельгия ослабила ограничения и сократила действие COVID-сертификатов до 5 месяцев

Бельгия объявила о небольшом ослаблении коронавирусных ограничений, несмотря на рекордное количество случаев заражения.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Премьер-министр Александр Де Кроо продлил открытие баров и ресторанов до полуночи с 23:00, разрешил вновь открыть такие мероприятия в помещении, как игровые площадки и боулинг, и заявил, что места с хорошей вентиляцией могут принимать больше людей, чем сейчас. Изменения вступят в силу со следующей пятницы.

"Причина, по которой мы можем это сделать, заключается в том, что у нас такой высокий уровень вакцинации", — сказал Де Кроо, добавив, что вакцинированные люди в два раза реже заражаются COVID-19 и на 90% реже нуждаются в лечении в больнице.

Около 89% взрослых в Бельгии полностью вакцинированы, а 67% также получили ревакцинацию.

Де Кроо сказал, что с 1 марта первоначальная серия вакцинации будет действительна только в течение пяти месяцев, при этом для продолжения пользования COVID-пропусками потребуются бустеры, хотя они все еще будут действительны при тестировании или недавнем выздоровлении от инфекции.

Этот пятимесячный лимит является одним из самых жестких в Европе. Для соседней Франции это семь месяцев, в то время как общеевропейский ориентир для поездок в пределах блока установлен на девять месяцев.

Бельгия переживает пятую волну заражения COVID-19, пик которой ожидается не раньше, чем через пару недель. В понедельник было зарегистрировано более 60 000 зарегистрированных случаев, при этом аналогичные уровни оцениваются во вторник и среду.

Однако количество госпитализаций растет гораздо медленнее, а количество пациентов в реанимации сокращается.