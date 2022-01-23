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Папа Римський закликав до світового дня молитви за мир в Україні

Неділя, 23 січня 2022, 15:47

Папа Римський Франциск у неділю висловив стурбованість з приводу зростаючої напруженості в Україні, яка загрожує миру, і закликав до політичних переговорів.

Франциска цитує агентство АР, повідомляє "Європейська правда".

"Я із занепокоєнням стежу за зростанням напруженості, яка загрожує завдати нового удару по миру в Україні та поставити під питання безпеку в Європі із ще ширшими наслідками", - сказав Франциск.

Франциск закликав у середу 26 січня провести день молитви про мир, і щоб політичні переговори могли бути зосереджені на "людському братерстві, а не на партійних інтересах".

Він додав, що "ті, хто переслідує власні цілі на шкоду іншим, зневажають своє людське покликання, тому що ми всі були створені як брати".

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