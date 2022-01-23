Делегація "Талібану" вперше після захоплення влади в Афганістані прибула до Європи
Делегація талібів на чолі з виконувачем обов'язків міністра закордонних справ Аміром Ханом Муттакі розпочала триденні переговори в Осло з офіційними особами західних урядів та представниками афганського громадянського суспільства.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Al Jazeera.
Починаючи з неділі, на зустрічах за зачиненими дверима у норвезькій столиці представники талібів зустрінуться з активістками за права жінок та правозахисниками з Афганістану і афганської діаспори.
Як стверджує телеканал, на делегацію будуть тиснути вимогами дотримуватись обіцянок захищати права людини в обмін на доступ до замороженої гуманітарної допомоги на мільярди доларів.
"Важелі впливу Заходу на "Талібан" - це майже 10 мільярдів доларів афганських грошей, які зберігаються переважно в Сполучених Штатах", - прокоментував кореспондент телеканалу.
Амір Хан Муттакі спробує повернути частину цих грошей, щоб виплатити зарплату державним службовцям і переконатися, що в країні достатньо їжі, оскільки гуманітарна ситуація загострюється.
У ході свого першого візиту до Європи після повернення до влади у серпні таліби зустрінуться з офіційними особами p Норвегії, а також із представниками США, Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Європейського Союзу.
"У Норвегії у нас будуть зустріч із США, а також із Європейським Союзом з питань, що становлять взаємний інтерес. І частина наших зустрічей буде з нашою афганською діаспорою, яка знаходиться за межами країни, особливо в Європі", - сказав Забіхулла Муджахід, представник талібів.
"Талібан" був скинутий у результаті вторгнення під керівництвом США у 2001 році, але повернувся до влади у серпні 2021 року, коли міжнародні війська розпочали свій остаточний вихід з країни.
Жодна країна ще не визнала уряд талібів, і міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт наголосила, що переговори "не будуть легітимацією чи визнанням талібів".
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