Делегація "Талібану" вперше після захоплення влади в Афганістані прибула до Європи

Делегація талібів на чолі з виконувачем обов'язків міністра закордонних справ Аміром Ханом Муттакі розпочала триденні переговори в Осло з офіційними особами західних урядів та представниками афганського громадянського суспільства.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Al Jazeera.

Починаючи з неділі, на зустрічах за зачиненими дверима у норвезькій столиці представники талібів зустрінуться з активістками за права жінок та правозахисниками з Афганістану і афганської діаспори.

Як стверджує телеканал, на делегацію будуть тиснути вимогами дотримуватись обіцянок захищати права людини в обмін на доступ до замороженої гуманітарної допомоги на мільярди доларів.

"Важелі впливу Заходу на "Талібан" - це майже 10 мільярдів доларів афганських грошей, які зберігаються переважно в Сполучених Штатах", - прокоментував кореспондент телеканалу.

Амір Хан Муттакі спробує повернути частину цих грошей, щоб виплатити зарплату державним службовцям і переконатися, що в країні достатньо їжі, оскільки гуманітарна ситуація загострюється.

Делегати "Талібану" позують для фото перед від'їздом до Осло Фото: роздатковий матеріал "Талібану" через агентство AFP

У ході свого першого візиту до Європи після повернення до влади у серпні таліби зустрінуться з офіційними особами p Норвегії, а також із представниками США, Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Європейського Союзу.

"У Норвегії у нас будуть зустріч із США, а також із Європейським Союзом з питань, що становлять взаємний інтерес. І частина наших зустрічей буде з нашою афганською діаспорою, яка знаходиться за межами країни, особливо в Європі", - сказав Забіхулла Муджахід, представник талібів.

"Талібан" був скинутий у результаті вторгнення під керівництвом США у 2001 році, але повернувся до влади у серпні 2021 року, коли міжнародні війська розпочали свій остаточний вихід з країни.

Жодна країна ще не визнала уряд талібів, і міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт наголосила, що переговори "не будуть легітимацією чи визнанням талібів".

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