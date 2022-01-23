Делегация "Талибана" впервые после захвата власти в Афганистане прибыла в Европу

Делегация талибов во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Амиром Ханом Муттаки начала трехдневные переговоры в Осло с официальными лицами западных правительств и представителями афганского гражданского общества.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Al Jazeera.

Начиная с воскресенья, на встречах за закрытыми дверями в норвежской столице представители талибов встретятся с активистками по правам женщин и правозащитниками из Афганистана и афганской диаспоры.

Как утверждает телеканал, на делегацию будут давить требования придерживаться обещаний защищать права человека в обмен на доступ к замороженной гуманитарной помощи на миллиарды долларов.

"Рычаги влияния Запада на "Талибан" - это почти 10 миллиардов долларов афганских денег, которые хранятся преимущественно в Соединенных Штатах", - прокомментировал корреспондент телеканала.

Амир Хан Муттаки попытается вернуть часть этих денег, чтобы выплатить зарплату государственным служащим и убедиться, что в стране достаточно еды, поскольку гуманитарная ситуация обостряется.

Делегаты "Талибана" позируют для фото перед отъездом в Осло ФОТО: МАТЕРИАЛ "ТАЛИБАНА" ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВО AFP

В ходе своего первого визита в Европу после возвращения к власти в августе талибы встретятся с официальными лицами Норвегии, а также с представителями США, Франции, Великобритании, Германии, Италии и Европейского Союза.

"В Норвегии у нас будут встречи с США, а также с Европейским Союзом по вопросам, представляющим взаимный интерес. И часть наших встреч будет с нашей афганской диаспорой, которая находится за пределами страны, особенно в Европе", - сказал Забихулла Муджахид, представитель талибов.

"Талибан" был свергнут в результате вторжения под руководством США в 2001 году, но вернулся к власти в августе 2021 года, когда международные войска начали окончательный выход из страны.

Ни одна страна еще не признала правительство талибов, и министр иностранных дел Норвегии Анникен Хуитфельдт подчеркнула, что переговоры "не будут легитимацией или признанием талибов".

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