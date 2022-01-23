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В Брюсселі водометом розігнали протест коронаскептиків

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Неділя, 23 січня 2022, 17:25

У неділю бельгійська поліція застосувала водомет та сльозогінний газ у Брюсселі, щоб розігнати демонстрантів, які виступали проти щеплень від COVID-19 та інших ковідних обмежень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство АР.

У Брюсселі демонстранти скандували "Свободу!", ідучи вулицями міста. За даними поліції, протест зібрав близько 50 тисяч людей.

Спецпризначенці в білих касках пізніше спробували розігнати протестувальників, які проігнорували передані по гучномовцю інструкції про те, що демонстрацію завершено і вони повинні розійтися.

Після кількох інцидентів поліцейські водомети розігнали демонстрантів потужними струменями води, а густі клуби диму заповнили повітря бельгійської столиці.

Марш в Брюсселі відбувався слідом за демонстраціями в інших європейських столицях у суботу, які також зібрали тисячі людей, противників вакцинації та інших вимог.

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