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В Брюсселе водометом разогнали протест коронаскептиков

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Воскресенье, 23 января 2022, 17:25

В воскресенье бельгийская полиция применила водомет и слезоточивый газ в Брюсселе, чтобы разогнать демонстрантов, выступавших против прививок от COVID-19 и других ограничений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство АР.

В Брюсселе демонстранты скандировали "Свободу!", идя по улицам города. По данным полиции, протест собрал около 50 тысяч человек.

Спецназовцы в белых касках позже попытались разогнать протестующих, которые проигнорировали переданные по громкоговорителю инструкции о том, что демонстрация завершена и они должны разойтись.

После нескольких инцидентов полицейские водометы разогнали демонстрантов мощными струями воды, а густые клубы дыма заполнили воздух бельгийской столицы.

Марш в Брюсселе проходил вслед за демонстрациями в других европейских столицах в субботу, которые также собрали тысячи людей, противников вакцинации и других требований.


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