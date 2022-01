В Брюсселе водометом разогнали протест коронаскептиков

В воскресенье бельгийская полиция применила водомет и слезоточивый газ в Брюсселе, чтобы разогнать демонстрантов, выступавших против прививок от COVID-19 и других ограничений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство АР.

В Брюсселе демонстранты скандировали "Свободу!", идя по улицам города. По данным полиции, протест собрал около 50 тысяч человек.

Massive protest in Brussels against Covid mandates pic.twitter.com/xksG4LGFap

Спецназовцы в белых касках позже попытались разогнать протестующих, которые проигнорировали переданные по громкоговорителю инструкции о том, что демонстрация завершена и они должны разойтись.

После нескольких инцидентов полицейские водометы разогнали демонстрантов мощными струями воды, а густые клубы дыма заполнили воздух бельгийской столицы.

BRUSSELS (AP) — Police fired water cannons and tear gas in Brussels on Sunday to disperse protesters marching against COVID-19 vaccinations and restrictions.pic.twitter.com/DP9oRFTHSZ