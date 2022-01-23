Президент Армении подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян решил подать в отставку за три года до завершения каденции.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление Саркисяна опубликовали на президентском сайте.

"Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это совершенно не эмоциональное решение, а решение, исходящее из определенной логики", - подчеркнул он.

Армен Саркисян уточняет: президент "не располагает необходимыми инструментами, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".

Напомним, Армен Саркисян был избран президентом Армении парламентом страны в марте 2018 года. Он стал первым президентом, назначенным после конституционной реформы, уменьшившей полномочия президента и усилившей полномочия премьера.

Предыдущий президент Серж Саргсян, вопреки обещаниям, пошел на избрание себя премьер-министром, что дало старт армянской революции 2018 года. По результатам этой революции к власти пришел нынешний премьер Никол Пашинян.

Армен Саркисян имел напряженные отношения с Пашиняном, часто становясь на сторону пророссийской оппозиции. В частности. президент остро критиковал Пашиняна после войны 2020 года, несколько раз безуспешно пытаясь отменить некоторые постановления правительства, обжаловав их в конституционном суде.

Согласно конституции Армении, в случае отставки президента его полномочия исполняет спикер парламента, а новый президент должен быть избран в течение месяца.

Армянская конституция предусматривает три тура выборов президента в парламенте. В первом туре за кандидата должны отдать голоса 80% депутатов. Если первый тур окажется безрезультатным, для победы во втором туре достаточно двух третей голосов, а если дело дойдет до третьего тура – ​​для победы достаточно простого большинства.

Это означает, что партия действующего премьера, имеющая 53% голосов в парламенте, имеет все шансы избрать своего президента, не договариваясь с оппозицией.