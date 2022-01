У Брюсселі під час ковідного протесту розгромили фасад офісу глави дипломатії ЄС

У Брюсселі під час сутичок, влаштованих окремими учасниками протесту проти коронавірусної політики уряду, розгромили вхід до офісу Європейської служби зовнішніх дій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють бельгійські ЗМІ.

Нагадаємо, за даними правоохоронних органів, протест зібрав близько 50 тисяч людей і спершу проходив мирно, та після відмови розходитись і кількох інцидентів поліція почала розганяти учасників водометами.

Більш радикально налаштовані протестувальники почали сутички з правоохоронцями, під час яких постраждали автомобілі та будівлі, у тому числі Європейської служби зовнішніх дій.

Надвечір поліція Брюсселя повідомила, що госпіталізації потребували троє правоохоронців і 12 учасників протесту, пише Le Soir. Затримали близько 70 людей, у тому числі за використання петард і феєрверків, непокору та завдання шкоди суспільному майну.

Прем’єр-міністр Александр де Кроо висловив обурення насильством, що почалося після демонстрації. "Кожен може вільно виражати свої погляди, але наше суспільство ніколи не прийме сліпого насильства, і тим більш щодо наших правоохоронців", - заявив він.

Міністерка внутрішніх справ Аннелі Верлінден подякувала правоохоронцям за те, що вони "робили усе можливе, щоб втримати ситуацію під контролем".

"Суворо засуджую беззмістовні руйнування і насильство на сьогоднішній демонстрації у Брюсселі", - відреагував головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, додавши фото з розбитим фасадом офісу.

Strongly condemn the senseless destruction and violence at the manifestation in Brussels today, including against our @eu_eeas /@EU_FPI premises.



Thanks to the women and men of the @federalepolitie @policefederale for their action. #Bruxelles pic.twitter.com/YWF9lv5xMx