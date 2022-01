В Брюсселе во время протеста разгромили вход в офис главы дипломатии ЕС

В Брюсселе в ходе столкновений, устроенных отдельными участниками протеста против коронавирусной политики правительства, разгромили вход в офис Европейской службы внешних действий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают бельгийские СМИ.

Напомним, по данным правоохранительных органов, протест собрал около 50 тысяч человек и сначала проходил мирно, после отказа расходиться и нескольких инцидентов полиция начала разгонять участников водометами.

Более радикально настроенные протестующие начали стычки со стражами порядка, во время которых пострадали автомобили и здания, в том числе Европейской службы внешних действий.

К вечеру полиция Брюсселя сообщила, что госпитализация потребовалась троим правоохранителям и 12 участникам протеста, пишет Le Soir. Задержали около 70 человек, в том числе за использование петард и фейерверков, неповиновение и нанесение ущерба общественному имуществу.

Премьер-министр Александр де Кроо выразил возмущение насилием, которое началось после демонстрации. "Каждый может свободно выражать свои взгляды, но наше общество никогда не примет слепого насилия, и тем более в отношении наших правоохранителей", - заявил он.

Министр внутренних дел Аннели Верлинден поблагодарила правоохранителей за то, что они "делали все возможное, чтобы удержать ситуацию под контролем".

"Строго осуждаю бессодержательные разрушения и насилие на сегодняшней демонстрации в Брюсселе", - отреагировал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, добавив фото с разбитым фасадом офиса.

Strongly condemn the senseless destruction and violence at the manifestation in Brussels today, including against our @eu_eeas /@EU_FPI premises.



Thanks to the women and men of the @federalepolitie @policefederale for their action. #Bruxelles pic.twitter.com/YWF9lv5xMx