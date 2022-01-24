В Брюсселе во время протеста разгромили вход в офис главы дипломатии ЕС
Понедельник, 24 января 2022, 09:08
В Брюсселе в ходе столкновений, устроенных отдельными участниками протеста против коронавирусной политики правительства, разгромили вход в офис Европейской службы внешних действий.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают бельгийские СМИ.
Напомним, по данным правоохранительных органов, протест собрал около 50 тысяч человек и сначала проходил мирно, после отказа расходиться и нескольких инцидентов полиция начала разгонять участников водометами.
Более радикально настроенные протестующие начали стычки со стражами порядка, во время которых пострадали автомобили и здания, в том числе Европейской службы внешних действий.
🇧🇪 BRUSSELS - Police officers inside the headquarters of the European External Action Service (EEAS) are violently attacked.— Based UK 🇬🇧 (@Based__UK) January 23, 2022
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К вечеру полиция Брюсселя сообщила, что госпитализация потребовалась троим правоохранителям и 12 участникам протеста, пишет Le Soir. Задержали около 70 человек, в том числе за использование петард и фейерверков, неповиновение и нанесение ущерба общественному имуществу.
Премьер-министр Александр де Кроо выразил возмущение насилием, которое началось после демонстрации. "Каждый может свободно выражать свои взгляды, но наше общество никогда не примет слепого насилия, и тем более в отношении наших правоохранителей", - заявил он.
Министр внутренних дел Аннели Верлинден поблагодарила правоохранителей за то, что они "делали все возможное, чтобы удержать ситуацию под контролем".
"Строго осуждаю бессодержательные разрушения и насилие на сегодняшней демонстрации в Брюсселе", - отреагировал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, добавив фото с разбитым фасадом офиса.
Strongly condemn the senseless destruction and violence at the manifestation in Brussels today, including against our @eu_eeas /@EU_FPI premises.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 23, 2022
Thanks to the women and men of the @federalepolitie @policefederale for their action. #Bruxelles pic.twitter.com/YWF9lv5xMx
Марш в Брюсселе проходил вслед за демонстрациями в других европейских столицах в субботу, которые также собрали тысячи несогласных с политикой своих правительств по противодействию эпидемии коронавируса.
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