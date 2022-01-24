Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Брюсселе во время протеста разгромили вход в офис главы дипломатии ЕС

фото, видео
Понедельник, 24 января 2022, 09:08

В Брюсселе в ходе столкновений, устроенных отдельными участниками протеста против коронавирусной политики правительства, разгромили вход в офис Европейской службы внешних действий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают бельгийские СМИ.

Напомним, по данным правоохранительных органов, протест собрал около 50 тысяч человек и сначала проходил мирно, после отказа расходиться и нескольких инцидентов полиция начала разгонять участников водометами.

Более радикально настроенные протестующие начали стычки со стражами порядка, во время которых пострадали автомобили и здания, в том числе Европейской службы внешних действий.

К вечеру полиция Брюсселя сообщила, что госпитализация потребовалась троим правоохранителям и 12 участникам протеста, пишет Le Soir. Задержали около 70 человек, в том числе за использование петард и фейерверков, неповиновение и нанесение ущерба общественному имуществу.

 

Премьер-министр Александр де Кроо выразил возмущение насилием, которое началось после демонстрации. "Каждый может свободно выражать свои взгляды, но наше общество никогда не примет слепого насилия, и тем более в отношении наших правоохранителей", - заявил он.

 

Министр внутренних дел Аннели Верлинден поблагодарила правоохранителей за то, что они "делали все возможное, чтобы удержать ситуацию под контролем".

"Строго осуждаю бессодержательные разрушения и насилие на сегодняшней демонстрации в Брюсселе", - отреагировал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, добавив фото с разбитым фасадом офиса.

Марш в Брюсселе проходил вслед за демонстрациями в других европейских столицах в субботу, которые также собрали тысячи несогласных с политикой своих правительств по противодействию эпидемии коронавируса.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Путин, НАТО и Саакашвили: что объединяет Украину и Грузию в условиях агрессии РФ

И оккупированная часть Грузии, и оккупированная часть Украины объединены РФ Южным военным округом. А значит - сразу после атаки на Украину последует атака на Грузию.
22 января 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Что делать, если вы потеряли паспорт за границей? Инструкция и лайфхаки

Как вернуться в Украину без паспорта? Этот текст нужно прочесть каждому, кто по крайней мере иногда ездит за границу.
21 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Первая годовщина Байдена: где выиграл, а где проиграл президент США

Что удалось Джо Байдену, а что нет? С какими результатами президент США подошел к своей первой годовщине в должности? (укр.)
20 января 2022 — Владимир Дубовик, для Европейской правды