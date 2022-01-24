Глава МЗС Литви: справжня війна ймовірна

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає можливим військове вторгнення в Україну.

Про це він заявив перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ, пише "Європейська правда".

"Так. Ми вважаємо, що справжня війна ймовірна. Моя позиція в тому, що перетин кордону (України, - ред.) – це перетин червоних ліній. Це також стосується перетину політичних кордонів, тобто втручання у політичні справи інших країн", - сказав Ландсбергіс.

Він заявив, що одним із завдань Росія бачить розділення Заходу.

"Це буде одна з найважливіших зустрічей за останній рік. Ми шукаємо спільний підхід до ситуації, що складається на території України та навколо неї… Росія і Кремль, ймовірно, прораховують можливість санкцій. І нам потрібно показати, що санкції будуть нестерпними", - додав міністр.

Раніше Ландсбергіс заявив, що поступки Росії лише посилять напругу в регіоні та стимулюватимуть агресію з боку Москви.

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