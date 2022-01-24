Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Глава МЗС Литви: справжня війна ймовірна

Понеділок, 24 січня 2022, 11:29

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає можливим військове вторгнення в Україну.

Про це він заявив перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ, пише "Європейська правда".

"Так. Ми вважаємо, що справжня війна ймовірна. Моя позиція в тому, що перетин кордону (України, - ред.) – це перетин червоних ліній. Це також стосується перетину політичних кордонів, тобто втручання у політичні справи інших країн", - сказав Ландсбергіс.

Він заявив, що одним із завдань Росія бачить розділення Заходу.

"Це буде одна з найважливіших зустрічей за останній рік. Ми шукаємо спільний підхід до ситуації, що складається на території України та навколо неї… Росія і Кремль, ймовірно, прораховують можливість санкцій. І нам потрібно показати, що санкції будуть нестерпними", - додав міністр.

Раніше Ландсбергіс заявив, що поступки Росії лише посилять напругу в регіоні та стимулюватимуть агресію з боку Москви.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва Росія

Статті

Німеччина штовхає до війни та руйнує своє майбутнє в Україні. Це має зупинитися

Німеччина дедалі більше стає пособником агресора у сприйнятті українців. Йдеться про наслідки, що збережуться на десятиріччя.
24 січня 2022 — Від редакції

Путін, НАТО і Саакашвілі: що об'єднує Україну та Грузію в умовах агресії РФ

І окупована частина Грузії, і окупована частина України об'єднані РФ Південним військовим округом. А отже, одразу після атаки на Україну буде атака на Грузію.
22 січня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Що робити, якщо загубив паспорт за кордоном? Інструкція та лайфхаки

Як повернутися в Україну без паспорта? Цей текст варто прочитати кожному, хто принаймні іноді подорожує за кордон...
21 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда