Глава МИД Литвы: настоящая война возможна

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает военное вторжение в Украину возможным.

Об этом он заявил перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, пишет "Европейская правда".

"Да. Мы считаем, что настоящая война возможна. Моя позиция в том, что пересечение границы (Украины. - Ред.) – это пересечение красных линий. Это также касается пересечения политических границ, то есть вмешательства в политические дела других стран", - сказал Ландсбергис.

Он заявил, что одной из задач Россия видит разделение Запада.

"Это будет одна из важнейших встреч за последний год. Мы ищем общий подход к ситуации, складывающейся на территории Украины и вокруг нее… Россия и Кремль, вероятно, просчитывают возможность санкций. И нам нужно показать, что санкции будут невыносимы", - добавил министр.

Ранее Ландсбергис заявил, что уступки России лишь усугубят напряженность в регионе и будут стимулировать агрессию со стороны Москвы.

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