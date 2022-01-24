У Фінляндії судять депутатку, яка назвала гомосексуалізм "порушенням розвитку"
У Фінляндії починається судове засідання у справі депутатки Пяйві Рясянен через її коментарі щодо гомосексуалізму, який вона назвала "порушенням розвитку".
Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".
Рясянен раніше очолювала Християнсько-демократичну партію та була міністром внутрішніх справ з 2011 по 2015 рік.
За словами генерального прокурора, Рясянен зробила коментарі на сайті Фонду Лютера, у Twitter і в радіопрограмі телекомпанії YLE, які розпалюють ненависть, презирство та нетерпимість.
Прокурор також заявив, що таврування гомосексуалізму як "порушення розвитку" є принизливим і порушує гідність і рівність групи меншини.
Судова справа проти депутатки, яку вона та її релігійна громада назвали "шокуючою" – почалася у 2019 році. Рясенен каже, що її зауваження ґрунтуються на Біблії.
Рясенен відкинула звинувачення в образі чи погрозі комусь. Вона заявила, що теологічні питання не повинні вирішуватися в суді, тому що у вільному суспільстві вони належать до сфери свободи слова та релігійної свободи.
Судовий процес, за яким мають уважно стежити вчені-юристи, вважається історичним. Він визначить межі свободи слова та підтвердить, чи виправдовують особисті релігійні переконання мову ненависті.
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