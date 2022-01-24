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В Финляндии судят депутатку, назвавшую гомосексуализм "нарушением развития"

Понедельник, 24 января 2022, 12:17

В Финляндии начинается судебное заседание по делу депутата Пяйви Рясянен из-за ее комментариев по поводу гомосексуализма, который она назвала "нарушением развития".

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Рясянен ранее возглавляла Христианско-демократическую партию и была министром внутренних дел с 2011 по 2015 год.

По словам генерального прокурора, Рясянен сделала комментарии на сайте Фонда Лютера, в Twitter и радиопрограмме телекомпании YLE, которые разжигают ненависть, презрение и нетерпимость.

Прокурор также заявил, что клеймление гомосексуализма как "нарушение развития" унизительно и нарушает достоинство и равенство группы меньшинства.

Судебное дело против депутатки, которую она и ее религиозная община назвали "шокирующей" – началось в 2019 году. Рясенен говорит, что ее замечания основываются на Библии.

Рясенен отвергла обвинения в оскорблении или угрозе кому-либо. Она заявила, что теологические вопросы не должны решаться в суде, потому что в свободном обществе они относятся к сфере свободы слова и религиозной свободы.

Судебный процесс, за которым должны следить ученые-юристы, считается историческим. Он определит границы свободы слова и подтвердит, оправдывают ли личные религиозные убеждения язык ненависти.

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