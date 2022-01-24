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У Польщі оштрафували туристку з Нідерландів за жарт з нацистським вітанням в Аушвіці

Понеділок, 24 січня 2022, 13:14

У Польщі оштрафували туристку з Нідерландів за те, що вона показала нацистське вітання перед воротами до колишнього табору смерті Аушвіц-Біркенау.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Туристку затримали та звинуватили у нацистській пропаганді.

29-річна жінка на своє виправдання сказала, що це був "поганий жарт" і вона позувала для фото. Їй виписали штраф і вона погодилася його сплатити.

Це вже не перший випадок, коли іноземних туристів затримують з такими звинуваченнями. За них може загрожувати до 2 років позбавлення волі.

У 2013 році двом студентам з Туреччини за такий вчинок присудили по пів року у в’язниці умовно і штраф. 

У таборі смерті в Аушвіці загинули щонайменш 1,1 млн людей, здебільшого євреїв. 

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Польща

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