У Польщі оштрафували туристку з Нідерландів за жарт з нацистським вітанням в Аушвіці
Понеділок, 24 січня 2022, 13:14
У Польщі оштрафували туристку з Нідерландів за те, що вона показала нацистське вітання перед воротами до колишнього табору смерті Аушвіц-Біркенау.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.
Туристку затримали та звинуватили у нацистській пропаганді.
29-річна жінка на своє виправдання сказала, що це був "поганий жарт" і вона позувала для фото. Їй виписали штраф і вона погодилася його сплатити.
Це вже не перший випадок, коли іноземних туристів затримують з такими звинуваченнями. За них може загрожувати до 2 років позбавлення волі.
У 2013 році двом студентам з Туреччини за такий вчинок присудили по пів року у в’язниці умовно і штраф.
У таборі смерті в Аушвіці загинули щонайменш 1,1 млн людей, здебільшого євреїв.
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