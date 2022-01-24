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В Польше оштрафовали туристку из Нидерландов за нацистское приветствие в Аушвице

Понедельник, 24 января 2022, 13:14

В Польше оштрафовали туристку из Нидерландов за то, что она показала нацистское приветствие перед воротами в бывший лагерь смерти Аушвиц-Биркенау.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Туристка была задержана и обвинена в нацистской пропаганде.

29-летняя женщина в свое оправдание сказала, что это была "плохая шутка" и она позировала для фото. Ей выписали штраф и она согласилась его заплатить.

Это уже не первый случай, когда зарубежных туристов задерживают по таким обвинениям. За них может грозить до двух лет лишения свободы.

В 2013 году двум студентам из Турции за такой поступок присудили по полгода тюрьмы условно и штраф.

В лагере смерти в Аушвице погибли по меньшей мере 1,1 млн человек, в основном евреев.

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