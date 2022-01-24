В Польше оштрафовали туристку из Нидерландов за нацистское приветствие в Аушвице
Понедельник, 24 января 2022, 13:14
В Польше оштрафовали туристку из Нидерландов за то, что она показала нацистское приветствие перед воротами в бывший лагерь смерти Аушвиц-Биркенау.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.
Туристка была задержана и обвинена в нацистской пропаганде.
29-летняя женщина в свое оправдание сказала, что это была "плохая шутка" и она позировала для фото. Ей выписали штраф и она согласилась его заплатить.
Это уже не первый случай, когда зарубежных туристов задерживают по таким обвинениям. За них может грозить до двух лет лишения свободы.
В 2013 году двум студентам из Турции за такой поступок присудили по полгода тюрьмы условно и штраф.
В лагере смерти в Аушвице погибли по меньшей мере 1,1 млн человек, в основном евреев.
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