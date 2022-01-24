В Ірландії незадоволені через військові навчання РФ біля їх узбережжя

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені заявив, що заплановані російські військово-морські навчання у міжнародних водах неподалік ірландського узбережжя "не вітаються".

Про це пише Sky News, повідомляє "Європейська правда".

"У нас немає повноважень запобігти цьому, але, звичайно, я ясно дав зрозуміти послу Росії в Ірландії, що це не вітається. Наразі не час для посилення військової активності та напруженості", - сказав Ковені.

Наприкінці минулого тижня Росія заявила, що її військово-морський флот проведе масштабні навчання за участю всіх її флотів від Тихого до Атлантичного океану. Це буде чергова демонстрація сили на тлі сплеску військової активності РФ під час протистояння із Заходом.

Зокрема, на початку лютого військово-морські навчання мають відбутися приблизно за 240 км від південно-західного узбережжя Ірландії.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс відправляє на східний фланг НАТО додаткові сили, зокрема кораблі й винищувачі, задля посилення стримування й захисту союзників у зв’язку з діями РФ довкола України.

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