Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Ірландії незадоволені через військові навчання РФ біля їх узбережжя

Понеділок, 24 січня 2022, 15:06

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені заявив, що заплановані російські військово-морські навчання у міжнародних водах неподалік ірландського узбережжя "не вітаються".

Про це пише Sky News, повідомляє "Європейська правда".

"У нас немає повноважень запобігти цьому, але, звичайно, я ясно дав зрозуміти послу Росії в Ірландії, що це не вітається. Наразі не час для посилення військової активності та напруженості", - сказав Ковені.

Наприкінці минулого тижня Росія заявила, що її військово-морський флот проведе масштабні навчання за участю всіх її флотів від Тихого до Атлантичного океану. Це буде чергова демонстрація сили на тлі сплеску військової активності РФ під час протистояння із Заходом.

Зокрема, на початку лютого військово-морські навчання мають відбутися приблизно за 240 км від південно-західного узбережжя Ірландії.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс відправляє на східний фланг НАТО додаткові сили, зокрема кораблі й винищувачі, задля посилення стримування й захисту союзників у зв’язку з діями РФ довкола України. 

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Ірландія Росія

Статті

Німеччина штовхає до війни та руйнує своє майбутнє в Україні. Це має зупинитися

Німеччина дедалі більше стає пособником агресора у сприйнятті українців. Йдеться про наслідки, що збережуться на десятиріччя.
24 січня 2022 — Від редакції

Путін, НАТО і Саакашвілі: що об'єднує Україну та Грузію в умовах агресії РФ

І окупована частина Грузії, і окупована частина України об'єднані РФ Південним військовим округом. А отже, одразу після атаки на Україну буде атака на Грузію.
22 січня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Що робити, якщо загубив паспорт за кордоном? Інструкція та лайфхаки

Як повернутися в Україну без паспорта? Цей текст варто прочитати кожному, хто принаймні іноді подорожує за кордон...
21 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда