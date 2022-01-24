В Ирландии недовольны из-за военных учений РФ у их побережья

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что запланированные российские военно-морские учения в международных водах недалеко от ирландского побережья "не приветствуются".

Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".

"У нас нет полномочий предотвратить это, но, конечно, я ясно дал понять послу России в Ирландии, что это не приветствуется. Пока не время для усиления военной активности и напряженности", - сказал Ковени.

В конце прошлой недели Россия заявила, что ее военно-морской флот проведет масштабные учения с участием всех флотов от Тихого до Атлантического океана. Это будет дежурная демонстрация силы на фоне всплеска военной активности РФ во время противостояния с Западом.

В частности, в начале февраля военно-морские учения должны состояться примерно в 240 км от юго-западного побережья Ирландии.

Напомним, Североатлантический альянс отправляет на восточный фланг НАТО дополнительные силы, в том числе корабли и истребители, для усиления сдерживания и защиты союзников в связи с действиями РФ вокруг Украины.

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