Украина и Грузия согласовали общую позицию по ультиматуму Кремля о безопасности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с грузинским коллегой Давидом Залкалиани, в котором дипломаты согласовали общую позицию о недопустимости уступок России по интеграции двух стран в НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, пишет "Европейская правда".

"Дмитрий Кулеба и Давид Залкалиани согласовали общую позицию: уступки России по интеграции Украины и Грузии в НАТО недопустимы. Министры также скоординировали дальнейшие шаги в отношениях обеих стран с Альянсом и ЕС", - сообщили в МИД.

Как известно, Россия потребовала от НАТО обязаться не допустить дальнейшего расширения Альянса на восток. До сих пор Москва не получила согласия на свой ультиматум.

Кулеба проинформировал Залкалиани об актуальной ситуации с безопасностью вблизи государственной границы и временно оккупированных РФ территориях Украины, а также о реализации Украиной и международными партнерами комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейшей агрессии.

Залкалиани в свою очередь выразил солидарность Грузии с Украиной на фоне агрессивных действий Российской Федерации, заверил в непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также подтвердил отсутствие намерений эвакуировать членов семей и сотрудников грузинского посольства в Киеве.

Кулеба также затронул вопрос соблюдения законных прав и интересов гражданина Украины Михеила Саакашвили. Министр призвал грузинские власти допустить к нему украинского врача для осуществления медицинского осмотра.

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