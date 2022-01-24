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Украина и Грузия согласовали общую позицию по ультиматуму Кремля о безопасности

Понедельник, 24 января 2022, 17:57

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с грузинским коллегой Давидом Залкалиани, в котором дипломаты согласовали общую позицию о недопустимости уступок России по интеграции двух стран в НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, пишет "Европейская правда".

"Дмитрий Кулеба и Давид Залкалиани согласовали общую позицию: уступки России по интеграции Украины и Грузии в НАТО недопустимы. Министры также скоординировали дальнейшие шаги в отношениях обеих стран с Альянсом и ЕС", - сообщили в МИД.

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Как известно, Россия потребовала от НАТО обязаться не допустить дальнейшего расширения Альянса на восток. До сих пор Москва не получила согласия на свой ультиматум.

Кулеба проинформировал Залкалиани об актуальной ситуации с безопасностью вблизи государственной границы и временно оккупированных РФ территориях Украины, а также о реализации Украиной и международными партнерами комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейшей агрессии.

Залкалиани в свою очередь выразил солидарность Грузии с Украиной на фоне агрессивных действий Российской Федерации, заверил в непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также подтвердил отсутствие намерений эвакуировать членов семей и сотрудников грузинского посольства в Киеве.

Кулеба также затронул вопрос соблюдения законных прав и интересов гражданина Украины Михеила Саакашвили. Министр призвал грузинские власти допустить к нему украинского врача для осуществления медицинского осмотра.

Читайте также: Путин, НАТО и Саакашвили: что объединяет Украину и Грузию в условиях агрессии РФ, а видео на эту тему доступно на YouTube-канале "Европейской правды".

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