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Пентагон привів у підвищену готовність 8500 військових для потенційного перекидання у Європу

Вівторок, 25 січня 2022, 07:52

Міністр оборони США Ллойд Остін привів у підвищену готовність 8500 військових з огляду на триваючу напругу, яку створює РФ біля кордонів з Україною, для потенційного перекидання цих сил до Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

Зазначені військові базуються у США і готові за потреби долучитися до Сил реагування НАТО, якщо цю групу активують. 

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"Міністр Остін привів низку підрозділів у США у підвищену готовність до розгортання, що збільшує нашу готовність надати сили, якщо НАТО активують Сили реагування, або виникнуть інші обставини", - повідомив Кірбі.  

Він підкреслив, що поки йдеться лише про приведення у підвищену готовність і рішення про перекидання будь-яких сил із США наразі не приймали. 

Речник зазначив, що цей наказ підтверджує відданість США зобов’язанням про колективний захист союзників у НАТО. 

Ці американські сили можуть доповнити значний контингент, що вже перебуває у Європі. 

Речник Пентагону додав, що на даний час "дуже зрозуміло, що Росія не має наміру починати деескалацію".

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США Росія

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