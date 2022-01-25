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Пентагон готовит 8500 военных к потенциальному перебрасыванию в Европу

Вторник, 25 января 2022, 07:52

Министр обороны США Ллойд Остин привел в повышенную готовность 8500 военных, учитывая продолжающееся напряжение, создаваемое РФ у границ с Украиной, для потенциального перебрасывания этих сил в Европу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

Указанные военные базируются в США и готовы при необходимости присоединиться к Силам реагирования НАТО, если эту группу активируют.

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"Министр Остин привел ряд подразделений в США в повышенную готовность к развертыванию, что увеличивает нашу готовность отправить силы, если НАТО активируют Силы реагирования, или возникнут другие обстоятельства", - сообщил Кирби.

Он подчеркнул, что пока речь идет только о приведении в повышенную готовность и решение о переброске каких-либо сил из США пока не принимали.

Спикер отметил, что этот приказ подтверждает приверженность США обязательствам о коллективной защите союзников в НАТО.

Эти американские силы могут дополнить уже находящийся в Европе значительный контингент.

Спикен Пентагона добавил, что в настоящее время "очень ясно, что Россия не намерена начинать деэскалацию".

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