Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

НАТО не буде розміщувати бойові підрозділи в Україні - Столтенберг

Вівторок, 25 січня 2022, 20:32

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не буде розміщувати свої бойові частини в Україні попри наростання російської загрози, але докладе зусиль для зміцнення своєї бойової готовності, особливо на східному фланзі.

Про це він сказав у інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

"НАТО не буде розміщувати бойові підрозділи НАТО в Україні, але ми повинні бути впевнені, що не виникне непорозуміння щодо нашої готовності, нашої відданості захисту всіх союзників, особливо у східній частині Альянсу", - сказав Столтенберг.

Столтенберг розповів, що буде у відповіді НАТО на вимоги Кремля

Він пояснив, що саме тому Альянс збільшив свою присутність у східній частині, у Чорноморському та в Балтійському регіонах.

У заяві у понеділок НАТО повідомив, що держави-члени оголосили про низку розгортань у Східній Європі останніми днями. Столтенберг сказав у інтерв’ю, що НАТО також зважує, чи слід йому ще більше посилити свої позиції за рахунок бойових груп, у тому числі на південному сході Альянсу.

"Сильне стримування - найкращий спосіб запобігти будь-якому нападу на будь-якого союзника по НАТО і найкращий спосіб запобігти конфлікту", — додав він.

Столтенберг також сказав, що "все ще є дипломатичний вихід" з російсько-української кризи, "але це вимагає, щоб Росія зробила кроки з деескалації і була готова сумлінно брати участь у політичних переговорах з НАТО і союзниками по НАТО".

Столтенберг також розповів загальні деталі письмової відповіді Альянсу на так звані "безпекові вимоги" Кремля, яку буде відправлено цього тижня.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Столтенберг Росія Україна-НАТО

Статті

Тримор'я стає ближчим: що допоможе Україні в центральноєвропейській ініціативі

Україна отримує важливий шанс наблизитись до ініціативи Тримор'я, зі статусом спостерігача чи навіть повноцінним членством.
25 січня 2022 — Олександр Сливчук, для Європейської правди

"Збройні" помилки Німеччини: чому політика Берліна часом сприяє конфліктам у світі

"Ніякої зброї для кризових районів" – за цією формулою вже багато років живе німецька зовнішня політика. Але які наслідки у реальному життя має слідування цьому принципу?
25 січня 2022 — Марілуїзе Бек, для Європейської правди

Малюська: рано чи пізно РФ доведеться сідати та домовлятися про компенсації щодо Донбасу

Міністр юстиції Денис Малюська: "Ключова частина – це доведення конкретних фактів окупації Росією Донбасу. Але "наступним потягом" підуть майнові вимоги від осіб, які постраждали внаслідок агресії РФ".
24 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда