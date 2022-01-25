Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

НАТО не будет размещать боевые подразделения в Украине - Столтенберг

Вторник, 25 января 2022, 20:32

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет размещать свои боевые части в Украине, несмотря на нарастание российской угрозы, но приложит усилия для укрепления своей боевой готовности, особенно на восточном фланге.

Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

"НАТО не будет размещать боевые подразделения НАТО в Украине, но мы должны быть уверены, что не возникнет недоразумения по поводу нашей готовности, нашей преданности защите всех союзников, особенно в восточной части Альянса", - сказал Столтенберг.

Столтенберг рассказал, что будет в ответе НАТО на требования Кремля

Он объяснил, что именно поэтому Альянс увеличил свое присутствие в восточной части, в Черноморском и Балтийском регионах.

В заявлении в понедельник НАТО сообщил, что государства-члены объявили о ряде развертываний в Восточной Европе в последние дни. Столтенберг сказал в интервью, что НАТО также взвешивает, следует ли еще усилить свои позиции за счет боевых групп, в том числе на юго-востоке Альянса.

"Сильное сдерживание - лучший способ предотвратить любое нападение на любого союзника по НАТО и лучший способ предотвратить конфликт", - добавил он.

Столтенберг также сказал, что "все еще есть дипломатический выход" из российско-украинского кризиса, "но это требует, чтобы Россия сделала шаги по деэскалации и была готова добросовестно участвовать в политических переговорах с НАТО и союзниками по НАТО".

Столтенберг также рассказал общие детали письменного ответа Альянса на так называемые "безопасные требования" Кремля, которые будут отправлены на этой неделе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Столтенберг Россия Украина-НАТО

Статьи

Триморье становится ближе: что поможет Украине в центральноевропейской инициативе

Украина получает шанс приблизиться к инициативе Триморья, добившись статуса наблюдателя или даже полноценного членства (укр.)
25 января 2022 — Александр Сливчук, для Европейской правды

Ошибки Германии с оружием: почему политика Берлина порой способствует конфликтам в мире

"Никакого оружия для кризисных районов" – по этой формуле уже много лет живет немецкая внешняя политика. Но к каким последствиям в реальной жизни приводит следование этому принципу? (укр.)
25 января 2022 — Марилуизе Бек, для Европейской правды

Малюська: рано или поздно РФ придется садиться и договариваться о компенсациях по Донбассу

Министр юстиции Денис Малюська: "Ключевая часть – доказательство фактов оккупации Россией Донбасса. Но за ними последуют имущественные требования от лиц, пострадавших в результате агрессии РФ".
24 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда