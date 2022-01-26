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РФ поки не збирається відновлювати роботу свого постійного представництва при НАТО

Середа, 26 січня 2022, 11:41

В МЗС РФ заявили, що питання про відновлення постійного представництва при НАТО не стоїть з огляду на поточні умови.

Про це, як пише РИА "Новости", заявив заступник глави МЗС РФ Александр Грушко, передає "Європейська правда".

"З нашого боку воно (питання) не виникає, тому що для нас насамперед питання сутності. Якщо немає сутності у наших відносинах з НАТО, а їх немає на сьогоднішній день, тому що не існує позитивного порядку денного... Немає жодних контактів щодо військової лінії, тому в цих умовах питання щодо відновлення нашого постпредства просто не стоїть", - сказав він.

Раніше Грушко заявляв, що Росія не закрила своє представництво при НАТО, а призупинила його роботу і може відновити її за певних умов.

Генсек НАТО заявив, що представництво Росії при НАТО і офіс НАТО у Москві можуть бути відновлені у майбутньому, але поки домовленості про це ще немає.

Нагадаємо, держави Альянсу відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

Як відомо, 18 жовтня минулого року Росія оголосила, що призупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО у відповідь на дії Альянсу.

Росія також вирішила припинити діяльність військової місії зв'язку НАТО в Москві та діяльність інформаційного бюро НАТО в Москві.

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Росія Альянс

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