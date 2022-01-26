РФ пока не собирается возобновлять работу своего постоянного представительства при НАТО

В МИД РФ заявили, что вопрос о возобновлении постоянного представительства при НАТО не стоит, учитывая текущие условия.

Об этом, как пишет РИА "Новости", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает "Европейская правда".

"С нашей стороны он (вопрос) не возникает, потому что для нас это прежде всего вопрос сущности. Если нет сущности в наших отношениях с НАТО, а их нет на сегодняшний день, потому что не существует положительной повестки дня... Нет никаких контактов по военной линии, поэтому в этих условиях вопрос о возобновлении нашего постпредства просто не стоит", - сказал он.

Ранее Грушко заявлял, что Россия не закрыла свое представительство при НАТО, а приостановила его работу и может возобновить ее при определенных условиях.

Генсек НАТО заявил, что представительство России при НАТО и офис НАТО в Москве могут быть восстановлены в будущем, но пока договоренности об этом еще нет.

Напомним, государства Альянса отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Как известно, 18 октября прошлого года Россия объявила, что приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО в ответ на действия Альянса.

Россия также приняла решение прекратить деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и деятельность информационного бюро НАТО в Москве.