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У Німеччині на тлі дебатів про обов’язкову вакцинацію виявили рекорд заражень COVID-19

Середа, 26 січня 2022, 11:54

У середу Німеччина повідомила про новий рекорд зараження коронавірусом - 164 000 випадків за один день, а нижня палата парламенту готується обговорювати питання обов’язкової вакцинації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Близько 75% населення отримали принаймні одну дозу вакцини - менше, ніж в інших західноєвропейських країнах, таких як Франція, Італія чи Іспанія, де еквівалентні показники становлять 80%, 83% і 86% відповідно.

Пропозиції, які обговорюються, включають вимогу обов’язкової вакцинації всіх дорослих мешканців або лише тих, кому більше 50 років, або ж вимогу до нещеплених отримати консультацію у лікаря.

На початку пандемії коронавірусу Німеччина була більш успішною, ніж багато інших країн, у обмеженні інфекцій за допомогою відстеження випадків захворювання та карантину.

Але з минулого літа скептицизм щодо вакцин та погіршення регіональної координації зробили своє, невдоволення населення зросло.

Різноманітні заклики до проведення акцій протесту перед будівлею Рейхстагу до та під час дебатів про обов’язкову вакцинацію поширювалися в службі обміну повідомленнями Telegram.

Противники обов’язкової вакцинації кажуть, що це порушує другу статтю конституції, яка гарантує громадянам контроль над власним тілом.

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Німеччина Коронавірус

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