В среду Германия сообщила о новом рекорде заражения коронавирусом – 164 000 случаев за один день, а нижняя палата парламента готовится обсуждать вопросы обязательной вакцинации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Около 75% населения получили по меньшей мере одну дозу вакцины – меньше, чем в других западноевропейских странах, таких как Франция, Италия или Испания, где эквивалентные показатели составляют 80%, 83% и 86% соответственно.

Обсуждаемые предложения включают требование обязательной вакцинации всех взрослых жителей или только тех, кому больше 50 лет, или же требование к непривитым получить консультацию у врача.

В начале пандемии коронавируса Германия была более успешной, чем многие другие страны, в ограничении инфекций посредством отслеживания случаев заболевания и карантина.

Но с прошлым летом скептицизм по поводу вакцин и ухудшения региональной координации сделали свое, недовольство населения выросло.

Различные призывы к проведению акций протеста перед зданием Рейхстага в и во время дебатов об обязательной вакцинации распространялись в службе обмена сообщениями Telegram.

Противники обязательной вакцинации говорят, что это нарушает вторую статью конституции, гарантирующую гражданам контроль над собственным телом.

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