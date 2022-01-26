Уряд Італії просив італійські компанії скасувати заплановану зустріч з Путіним – ЗМІ

Уряд Італії закликав групу провідних бізнес-лідерів не проводити заплановану зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним через напруженість довкола України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Уряд на чолі з прем'єр-міністром Маріо Драгі зробив відповідний запит у зв'язку з нинішньою міжнародною ситуацією, сказав неназваний італійський чиновник.

Форум, організований Італо-російською торговою палатою, є приватною ініціативою, і ні посол Італії в Москві, ні інші представники уряду мали брати у ньому участі, сказав чиновник.

Очікується, що захід пройде, як і планувалося, повідомив речник Кремля Дмитрій Пєсков. Зустріч, присвячена сприянню "подальшому розвитку комерційних, економічних та промислових зв’язків", відбудеться у середу в режимі відеоконференції об 11:00 у Римі, повідомив Стефано Маггі, радник президента організації зі зв’язків з громадськістю.

Планується, що в ньому візьмуть участь топ-менеджери, включаючи головного виконавчого директора Enel SpA Франческо Стараче та генерального директора UniCredit SpA Андреа Орсель, попри накопичення Росією тисяч військових, танків і техніки біля східного кордону України.

Зазначається, що нафтовий гігант Eni SpA і оператор газової мережі Snam SpA відмовилися від участі.

Eni має глибокі зв'язки з природним газом з Москвою, і близько 30% її поставок надходить з Росії. Нафтова компанія співпрацює з ПАТ "Газпром" понад 50 років, і обидві компанії беруть участь у газопроводі "Блакитний потік", який доставляє газ до Туреччини. Eni також бере участь у геологорозвідувальних проєктах з ПАТ "Роснефть" у Баренцевому та Чорному морях.

Італія також має міцні історичні зв’язки з Росією, що сягають епохи, коли в Римі була найжиттєздатніша комуністична партія Західної Європи. Після вступу на посаду Драгі намагався підтвердити прихильність Італії Європейському союзу та трансатлантичним зв’язкам.

Тим не менш, Драгі попередив, що ЄС має лише обмежені можливості для стримування просування Росії в Україну.

"Чи є у нас ракети, кораблі, гармати, армія? На даний момент ні. У нас, європейців, у кращому випадку є деякі економічні стримування", – сказав Драгі минулого місяця, додавши, що "ЄС повинен продовжувати співпрацювати з президентом Путіним".

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