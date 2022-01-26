Правительство просило итальянские компании отменить встречу с Путиным – СМИ

Правительство Италии призвало группу ведущих бизнес-лидеров не проводить запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным из-за напряженности вокруг Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Правительство во главе с премьер-министром Марио Драги сделало соответствующий запрос в связи с нынешней международной ситуацией, сказал неназванный итальянский чиновник.

Форум, организованный Итало-российской торговой палатой, является частной инициативой, и ни посол Италии в Москве, ни другие представители правительства не должны принимать в нем участие, сказал чиновник.

Ожидается, что мероприятие пройдет, как и планировалось, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Встреча, посвященная содействию "дальнейшему развитию коммерческих, экономических и промышленных связей", состоится в среду в режиме видеоконференции в 11:00 в Риме, сообщил Стефано Магги, советник президента организации по связям с общественностью.

Планируется, что в нем примут участие топ-менеджеры, включая главного исполнительного директора Enel SpA Франческо Стараче и генерального директора UniCredit SpA Андреа Орсель, несмотря на скопление Россией тысяч военных, танков и техники у восточной границы Украины.

Нефтяной гигант Eni SpA и оператор газовой сети Snam SpA отказались от участия.

Eni имеет глубокие связи с газом с Москвой, и около 30% ее поставок поступает из России. Нефтяная компания сотрудничает с ПАО "Газпром" более 50 лет, и обе компании участвуют в газопроводе "Голубой поток", доставляющем газ в Турцию. Eni также участвует в геологоразведочных проектах из ПАО "Роснефть" в Баренцевом и Черном морях.

Италия также имеет прочные исторические связи с Россией, уходящие в эпоху, когда в Риме была самая жизнеспособная коммунистическая партия Западной Европы. После вступления в должность Марио Драги старался подтвердить приверженность Италии Европейскому Союзу и трансатлантическим связям.

Тем не менее, Драги предупредил, что у ЕС есть лишь ограниченные возможности для сдерживания продвижения России в Украину.

"Есть ли у нас ракеты, корабли, пушки, армия? На данный момент нет. У нас, европейцев, в лучшем случае есть некоторые формы экономического сдерживания", – сказал Драги в прошлом месяце, добавив, что "ЕС должен продолжать сотрудничать с президентом Путиным" .

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