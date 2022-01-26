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Австрія скасує локдаун для невакцинованих

Середа, 26 січня 2022, 13:32

Австрія скасує локдаун для невакцинованих жителів наступного понеділка — за день до того, як в країні набуде чинності обов’язок вакцинації від COVID-19.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що ця міра, яка була введена в листопаді, більше не потрібна, оскільки немає загрози перевантаження відділень інтенсивної терапії лікарень.

Протягом тижнів локдаун для невакцинованих був "заходом, на який скаржилися багато людей, але це було неминуче з міркувань політики охорони здоров’я", сказав Нехаммер.

1 лютого в Австрії набуде чинності обов’язок щодо вакцинації проти COVID-19 для дорослих — перший у Європі такого роду. Чиновники заявили, що цей обов’язок необхідний, оскільки рівень вакцинації залишається занадто низьким. Вони кажуть, що це гарантує, що лікарні Австрії не будуть переповнені пацієнтами з COVID-19. Поки що 75,4% жителів країни повністю вакциновані.

"Незважаючи на послаблення, все одно потрібна обережність: я закликаю всіх 1,5 мільйона невакцинованих зробити щеплення і не чекати, коли обов’язкова вакцинація набуде чинності", — написав канцлер у Twitter.

З середини березня поліція розпочне перевіряти статус вакцинації людей під час планових перевірок. Людей, які не зможуть надати підтвердження вакцинації, попросять зробити це в письмовій формі, а якщо вони цього не зроблять, вони будуть оштрафовані на суму до 600 євро.

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Австрія

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