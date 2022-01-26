Австрия отменит локдаун для невакцинированных жителей в следующий понедельник — за день до того, как в стране вступит в силу обязанность вакцинации от COVID-19.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что эта мера, введенная в ноябре, больше не нужна, поскольку нет угрозы перегрузки отделений интенсивной терапии больниц.

В течение недель локдаун для невакцинированных был "мерой, на которую жаловались многие люди, но это было неизбежно из соображений политики здравоохранения", сказал Нехаммер.

1 февраля в Австрии вступит в силу обязанность по вакцинации против COVID-19 для взрослых — первый в Европе такого рода. Чиновники заявили, что эта обязанность необходима, поскольку уровень вакцинации остается слишком низким. Они говорят, что это гарантирует, что больницы Австрии не будут переполнены пациентами с COVID-19. Пока 75,4% жителей страны полностью вакцинированы.

"Несмотря на послабление, все равно нужна осторожность: я призываю всех 1,5 миллиона невакцинированных привиться и не ждать, когда обязательная вакцинация вступит в силу", — написал канцлер в Twitter.

С середины марта полиция приступит к проверке статуса вакцинации людей во время плановых проверок. Людей, которые не смогут подтвердить вакцинацию, попросят сделать это в письменной форме, а если они этого не сделают, они будут оштрафованы на сумму до 600 евро.