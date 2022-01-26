Україна розраховує до кінця 2022 ухвалити угоду про "промбезвіз"

В уряді України розраховують укласти угоду про "промисловий безвіз" з ЄС до кінця поточного року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Пріоритетом уряду залишається робота в напрямку інтеграції найкращих практик у межах так званих п'яти безвізів - це митний, авіаційний, цифровий, енергетичний, промисловий. Взаємодія сторін в рамках попередньої оцінки та регулярне звітування по виконанню наданих рекомендацій дає нам підстави сподіватись на укладення угоди АСАА до кінця 2022 року", - заявив Денис Шмигаль.

Він додав, що також у 2022 році уряд очікує на приєднання України до спільної транзитної процедури ЄС ЄАВТ.

Раніше віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомляла, що влітку має завершитись робота місій, які оцінюють готовність України до укладення угоди, і після цього уряд може ініціювати офіційні переговори.

За її словами, перемовини можуть бути дуже швидкими, якщо вдасться побудувати політичний консенсус у Єврокомісії щодо угоди. Водночас на уточнювальне запитання, чи допускає вона можливість укладання угоди у 2022 році, Стефанішина відповіла негативно.

Угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента Євросоюзу), який може отримати цей сертифікат.

Вже зараз є домовленість про галузі-першопрохідці, які доєднаються до "промбезвізу". Це низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність та машини й обладнання, що працюють під тиском.

Читайте більше в інтерв’ю: Ольга Стефанішина: Такого масштабного перегляду угоди з ЄС не знала жодна інша країна

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