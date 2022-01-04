В уряді розповіли, що відбуватиметься з угодою про "промбезвіз" у 2022 році

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла про свої очікування щодо угоди про так званий "промисловий безвіз" з Євросоюзом.

Про це вона розказала в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

За словами Стефанішиної, влітку поточного року завершуватиметься робота місій, що оцінюють готовність України до укладення угоди, і після їх завершення уряд зможе ініціювати офіційні переговори.

"Але перш ніж завершиться ця оцінка і будуть представлені рекомендації, процес офіційних переговорів ми не зможемо ініціювати. КРІ, який би я встановлювала на 2022 рік – це початок офіційних переговорів. Вони можуть бути дуже швидкими, якщо вдасться побудувати політичний консенсус у Єврокомісії щодо цієї угоди", - заявила віце-прем'єр.

На уточнююче питання, чи допускає вона можливість укладання угоди 2022 року, Стефанішина відповіла негативно.

"Я пропоную повернутися до цього питання ближче до літа 2022 року, тоді зможу назвати конкретні дати", - сказала вона.

Угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента Євросоюзу), який може отримати цей сертифікат.

Вже зараз є домовленість про галузі-першопрохідці, які доєднаються до "промбезвізу". Це низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність та машини й обладнання, що працюють під тиском.

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