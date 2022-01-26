Украина рассчитывает до конца 2022 года принять соглашение о "промбезвизе"

В правительстве Украины рассчитывают заключить соглашение о "промышленном безвизе" с ЕС до конца текущего года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Комиссии по координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Приоритетом правительства остается работа в направлении интеграции лучших практик в рамках так называемых пяти безвизов - таможенного, авиационного, цифрового, энергетического, промышленного. Взаимодействие сторон в рамках предварительной оценки и регулярная отчетность по выполнению предоставленных рекомендаций дает нам основания надеяться на заключение соглашения АСАА до конца 2022 года", - заявил Денис Шмигаль.

Он добавил, что также в 2022 году правительство ожидает присоединения Украины к общей транзитной процедуре ЕС ЕАСТ.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщала, что летом должна завершиться работа миссий, оценивающих готовность Украины к заключению соглашения, и после этого правительство может инициировать официальные переговоры.

По ее словам, переговоры могут быть очень быстрыми, если удастся построить политический консенсус в Еврокомиссии по соглашению. В то же время на уточняющий вопрос, допускает ли она возможность заключения соглашения в 2022 году, Стефанишина ответила отрицательно.

Соглашение АСАА - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента Евросоюза), который может получить этот сертификат.

Уже сейчас есть договоренность об отраслях-первопроходцах, которые присоединятся к "промбезвизу". Это низковольтное оборудование, электромагнитная совместимость, машины и оборудование, работающие под давлением.

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