Єврокомісар розповів, як буде оновлюватися Угода про асоціацію з ЄС

У Єврокомісії розраховують до наступного саміту Україна-ЄС фіналізувати свої рекомендації щодо подальшого втілення Угоди про асоціацію та розглядають поглиблення співпраці за чинною угодою у деяких сферах, зокрема цифровій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив єврокомісар з питань політики сусідства і розширення ЄС Олівер Варгеї у Києві на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Ми просунулися у спільному перегляді Угоди про асоціацію, як передбачено статтею 481 УА. Це повинно дати нам змогу надати рекомендації щодо подальшого втілення Угоди. Ми ставимо за мету завершити цю роботу до саміту з Україна-ЄС 2022 року.

Паралельно ми шукаємо можливість поглибити нашу співпрацю за чинною угодою у тих сферах, де це можливо. Йдеться, зокрема, про "Цифру", де Україна може отримати переваги від запровадження режиму внутрішнього ринку - у разі, якщо внутрішнє законодавство буде приведено у відповідність до європейського… Інша сфера – це Європейський зелений курс, і ми готові підтримувати вас в процесі "зеленого переходу", - зазначив єврокомісар.

Зазначимо, для "Цифри" і запровадження режиму внутрішнього ринку необхідно вносити зміни до додатків УА.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на початку засідання висловив сподівання, що Україна ухвалить угоду про "промисловий безвіз" з ЄС до кінця поточного року.

Також на цю тему Ольга Стефанішина: Такого масштабного перегляду угоди з ЄС не знала жодна інша країна.

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