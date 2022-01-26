Еврокомиссар рассказал, как будет обновляться Соглашение об ассоциации с ЕС

В Еврокомиссии рассчитывают до следующего саммита Украина-ЕС финализировать свои рекомендации по дальнейшему воплощению Соглашения об ассоциации и рассматривают углубление сотрудничества по действующему соглашению в некоторых сферах, в частности цифровой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширению ЕС Оливер Вархеи в Киеве на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Мы продвинулись в совместном пересмотре Соглашения об ассоциации, которое предусмотрено статьей 481 УА. Это должно дать нам возможность выдать рекомендации по дальнейшему воплощению Соглашения. Мы ставим своей целью завершить эту работу до саммита с Украина-ЕС 2022 года.

Параллельно мы ищем возможность углубить наше сотрудничество по действующему соглашению в тех сферах, где это возможно. Речь идет, в частности, о "цифре", где Украина может получить преимущества от введения режима внутреннего рынка - в случае, если внутреннее законодательство будет приведено в соответствие с европейским… Другая сфера – это Европейский зеленый курс, и мы готовы поддерживать вас в процессе "зеленого" перехода", - отметил еврокомиссар.

Отметим, для "цифры" и введения режима внутреннего рынка необходимо вносить изменения в приложения к Соглашению об ассоциации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале заседания выразил надежду, что Украина заключит соглашение о "промышленном безвизе" с ЕС до конца текущего года.

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