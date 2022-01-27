Китай закликав ЄС не псувати відносини через Литву, а НАТО - не мислити як під час "холодної війни"

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Європейський Союз не повинен дозволяти Литві псувати їхні відносини.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

ЄС порушив справу проти Пекіна через, на його думку, дискримінаційну практику торгівлі проти країни Балтії. Речник МЗС Чжао Ліцзянь на брифінгу в Пекіні сказав, що китайсько-литовське питання політичне, а не економічне.

Сварка між Китаєм і Литвою спалахнула після того, як Литва дозволила відкрити представництво Тайваню у Вільнюсі.

Тайвань у січні оголосив про запуск кредитної програми на суму 1 млрд доларів для фінансування спільних проєктів між литовськими та тайванськими компаніями у шести категоріях бізнесу.

Китай у свою чергу понизив дипломатичні відносини з Вільнюсом і чинить тиск на компанії, щоб вони припинили використання компонентів литовського виробництва. Він також заблокував в'їзд до країни литовських вантажів.

Чжао Ліцзянь також заявив, що НАТО, як найбільший у світі військовий альянс, повинен відмовитися від застарілого мислення часів "холодної війни", пише "Сіньхуа".

Дипломат зробив цю заяву у відповідь на висловлювання заступника держсекретаря США Венді Шерман про те, що пропозиція Росії обмежити подальше розширення присутності НАТО у Східній Європі є "неприйнятною".

Пекін заявив, що "рішуче виступає проти формування виняткових блоків, відкидає політику розорення сусіда та спроби розпалювання геополітичних конфліктів".

"Ми сподіваємося, що всі відповідні сторони зможуть повною мірою враховувати занепокоєння один одного у сфері безпеки, уникатимуть конфронтації та належним чином вирішуватимуть розбіжності шляхом рівноправних консультацій на основі принципу взаємної поваги", - додав китайський дипломат.

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