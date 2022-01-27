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Китай призвал ЕС не портить отношения из-за Литвы, а НАТО – не мыслить как во время холодной войны

Четверг, 27 января 2022, 10:11

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Европейский Союз не должен позволять Литве портить их отношения.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

ЕС возбудил дело против Пекина из-за, по его мнению, дискриминационной практики торговли, направленной против страны Балтии. Спикер МИД Чжао Лицзянь на брифинге в Пекине сказал, что китайско-литовский вопрос - политический, а не экономический.

Ссора между Китаем и Литвой вспыхнула после того, как Литва разрешила открыть представительство Тайваня в Вильнюсе.

Тайвань в январе объявил о запуске кредитной программы на сумму 1 млрд долларов для финансирования совместных проектов между литовскими и тайваньскими компаниями в шести категориях бизнеса.

Китай в свою очередь снизил дипломатические отношения с Вильнюсом и оказывает давление на компании, чтобы они прекратили использование компонентов литовского производства. Он также заблокировал въезд в страну литовских грузов.

Чжао Лицзянь также заявил, что НАТО как крупнейший в мире военный альянс должен отказаться от устаревшего мышления времен холодной войны, пишет "Синьхуа".

Дипломат сделал это заявление в ответ на высказывания заместителя госсекретаря США Венди Шерман о том, что предложение России ограничить дальнейшее расширение присутствия НАТО в Восточной Европе является "неприемлемым".

Пекин заявил, что "решительно выступает против формирования исключительных блоков, исключает политику разорения соседа и попытки разжигания геополитических конфликтов".

"Мы надеемся, что все стороны смогут в полной мере учитывать беспокойство друг друга в сфере безопасности, избегать конфронтации и должным образом решать разногласия путем равноправных консультаций на основе принципа взаимного уважения", - добавил китайский дипломат.

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Китай Литва Альянс

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