Китай призвал ЕС не портить отношения из-за Литвы, а НАТО – не мыслить как во время холодной войны
Министерство иностранных дел Китая заявило, что Европейский Союз не должен позволять Литве портить их отношения.
Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".
ЕС возбудил дело против Пекина из-за, по его мнению, дискриминационной практики торговли, направленной против страны Балтии. Спикер МИД Чжао Лицзянь на брифинге в Пекине сказал, что китайско-литовский вопрос - политический, а не экономический.
Ссора между Китаем и Литвой вспыхнула после того, как Литва разрешила открыть представительство Тайваня в Вильнюсе.
Тайвань в январе объявил о запуске кредитной программы на сумму 1 млрд долларов для финансирования совместных проектов между литовскими и тайваньскими компаниями в шести категориях бизнеса.
Китай в свою очередь снизил дипломатические отношения с Вильнюсом и оказывает давление на компании, чтобы они прекратили использование компонентов литовского производства. Он также заблокировал въезд в страну литовских грузов.
Чжао Лицзянь также заявил, что НАТО как крупнейший в мире военный альянс должен отказаться от устаревшего мышления времен холодной войны, пишет "Синьхуа".
Дипломат сделал это заявление в ответ на высказывания заместителя госсекретаря США Венди Шерман о том, что предложение России ограничить дальнейшее расширение присутствия НАТО в Восточной Европе является "неприемлемым".
Пекин заявил, что "решительно выступает против формирования исключительных блоков, исключает политику разорения соседа и попытки разжигания геополитических конфликтов".
"Мы надеемся, что все стороны смогут в полной мере учитывать беспокойство друг друга в сфере безопасности, избегать конфронтации и должным образом решать разногласия путем равноправных консультаций на основе принципа взаимного уважения", - добавил китайский дипломат.
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