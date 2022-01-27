Павло Клімкін про стратегію Кремля, Німеччину та рецепт євроігтеграції

Україна має можливість зрушити процеси на своєму шляху до НАТО. Понад те – хай як фантастично це звучить – може відкрити шлях до постачання німецької зброї у середньостроковій перспективі.

Про те, як цього досягти, в інтерв’ю "Європейській правді" розповів Павло Клімкін, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках та визнаний фахівець з питань Німеччини, що тривалий час працював у цій державі, у тому числі на посаді посла.

Відеоверсію інтерв’ю дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди". А тих, хто віддає перевагу читанню, запрошуємо почитати текстовий виклад розмови - Павло Клімкін: Бліцкриг на всю Україну неможливий, але щодо Києва у Кремлі є сценарій.

Про що, серед іншого, говорив Павло Клімкін:

Міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках вважає, що в середньостроковій перспективі Німеччина надасть зброю Україні.

***

"Політики Німеччини швидше підтримують нас, але дуже обережно – настільки, що значна їх частина хоче "пропетляти".

Наприклад, у сьогоднішній коаліції з трьох партій (соціал-демократи, ліберали і зелені), щонайменше перші дві партії представляють інтереси великого або середнього німецького бізнесу, який дуже багато заробляє на Росії і надалі зважатиме на Росію.

Що стосується погляду на Крим, то багато німецьких політиків і пересічних німців вважають, що Крим повернеться в довгостроковій перспективі. Однак є чимало тих, хто вважає, що взагалі не повернеться".

***

"У Німеччині є невелика, але впливова група політиків і експертів, які стають дедалі критичніші щодо Росії. Їхній голос чути. Не те щоб вони були дуже впливові, але вони помітні.

І, нарешті, є тенденція підтримки України у ЗМІ Німеччині".

***

"Поки ми не затягнемо німецький бізнес сюди в Україну, ніякої реальної євроінтеграції не буде.

Тобто поки "Дойчебан" не буде інтегрований з "Укрзалізницею", поки RWE не буде займатися енергетичною інфраструктурою, поки німецькі компанії не зайдуть, поки німецькі банки не зрозуміють, що кредитні ресурси в Україні приносять їм гроші – ніякої реальної євроінтеграції не буде.

Так працює німецька ментальність. Вони мають отримати, що втрачати і що захищати в Україні".

Текстовий виклад розмови - у матеріалі Павло Клімкін: Бліцкриг на всю Україну неможливий, але щодо Києва у Кремлі є сценарій. А відеоверсію інтерв’ю ви можете подивитися на Youtube-каналі "Європейської правди".