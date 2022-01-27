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У парламенті Словаччини екстрена зустріч щодо України не зібрала кворуму

Четвер, 27 січня 2022, 13:53

На позачергову зустріч комітету з закордонних справ парламенту Словаччини щодо України прийшли лише чотири депутати, кворуму для засідання не було.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aktuality.

Повідомляється, що на засідання прийшли два депутати коаліції і два представники опозиції.

Засідання було закритим для громадськості.

Незважаючи на слабку участь, міністр закордонних справ Іван Корчок залишився і поінформував учасників або відповів на їхні запитання.

"Ситуація не така драматична, як її представляють на вулицях. Інакше я очікував би тут принаймні повної присутності опозиції", – сказав міністр після засідання комітету. За його словами, позиція уряду щодо України є чіткою.

Глава словацької дипломатії стверджує, що ситуація в Україні напружена. "Водночас кажу, що все ще можна знайти рішення", – додав він. Він назвав загрозу військових дій проти України реальною, але неприйнятною.

Корчок публічно закликав лідерів опозиції чітко сказати, що вони думають про загрозу територіальній цілісності та суверенітету України. Він також звинуватив опозицію в розв'язанні істерії щодо оборонної угоди між Словаччиною та США.

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Словаччина

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