В парламенте Словакии экстренная встреча по Украине не собрала кворума

На внеочередную встречу комитета по иностранным делам парламента Словакии по Украине пришли только четыре депутата, кворума для заседания не было.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aktuality.

Сообщается, что на заседание пришли два депутата коалиции и два представителя оппозиции.

Заседание было закрыто для общественности.

Несмотря на слабое участие, министр иностранных дел Иван Корчок остался и проинформировал участников или ответил на их вопросы.

"Ситуация не так драматична, как ее представляют на улицах. Иначе я ожидал бы здесь по крайней мере полного присутствия оппозиции", – сказал министр после заседания комитета. По его словам, позиция правительства в отношении Украины четкая.

Глава словацкой дипломатии утверждает, что ситуация в Украине напряжена. "В то же время говорю, что все еще можно найти решение", – добавил он. Он назвал угрозу военных действий против Украины реальной, но неприемлемой.

Корчок публично призвал лидеров оппозиции ясно сказать, что они думают об угрозе для территориальной целостности и суверенитета Украины. Он также обвинил оппозицию в развязывании истерии вокруг оборонного соглашения между Словакией и США.

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