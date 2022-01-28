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Європарламент направив місію в Україну

П'ятниця, 28 січня 2022, 15:20

Депутати Європарламенту здійснять візит до України з 30 січня по 2 лютого, щоб зібрати інформацію про поточну кризу та продемонструвати солідарність з українцями у "години невизначеності". 

Про це повідомила пресслужба ЄП, пише "Європейська правда".

У ході місії депутати Європарламенту проведуть низку зустрічей, зокрема з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та головою Верховної ради України. 

"Територіальна цілісність України не підлягає обговоренню. Спроби Росії відтворити лінії розподілу на європейському континенті підривають основні засади та принципи, на яких будується європейська безпека. Сфери впливу не є частиною XXI століття", - говорить Девід Макаллістер, член Європарламенту і співголова місії. 

Серед делегатів ЄП - депутат Міхаель Галер, постійний доповідач Європарламенту по Україні, та Радослав Сікорський, голова делегації Європарламенту у відносинах із США.

Москва наростила військові сили поблизу України, демонструючи свою силу та висуваючи свої вимоги гарантій безпеки від Сполучених Штатів та їхніх союзників, спровокувавши побоювання нового нападу на Україну.

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