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Европарламент направил миссию в Украину

Пятница, 28 января 2022, 15:20

Депутаты Европарламента посетят Украину с 30 января по 2 февраля, чтобы собрать информацию о текущем кризисе и продемонстрировать солидарность с украинцами в "часы неопределенности".

Об этом сообщила пресс-служба ЕП, пишет "Европейская правда".

В ходе миссии депутаты Европарламента проведут ряд встреч, в том числе с премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной рады Украины.

"Территориальная целостность Украины не подлежит обсуждению. Попытки России воспроизвести линии распределения на европейском континенте подрывают основные принципы и принципы, на которых строится европейская безопасность. Сферы влияния не являются частью XXI века", - говорит Дэвид Макаллистер, член Европарламента и сопредседатель миссии.

Среди делегатов ЕП - депутат Михаэль Галер, постоянный докладчик Европарламента по Украине, и Радослав Сикорский, глава делегации Европарламента в отношениях с США.

Москва нарастила военные силы вблизи Украины, демонстрируя свою силу и выдвигая свои требования о гарантиях безопасности от Соединенных Штатов и их союзников, спровоцировав опасения нового нападения на Украину.

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