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В Італії провалилася п’ята спроба обрати президента

П'ятниця, 28 січня 2022, 16:48

Парламент Італії у п’ятницю з п’ятої спроби не зміг обрати президента.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Кандидатура консервативної голови Сенату Марії Елізабетти Каселлаті, яку висунув альнс партій "Вперед, Італія", "Ліга" та "Брати Італії", набрала 382 голоси. 406 законодавців утрималися.

Для того, щоб бути обраною Каселлаті необхідно було заручитися підтримкою 505 парламентарів.

З понеділка парламент Італії безуспішно голосує за обрання наступника президента Серджіо Маттарелли, який покидає свою посаду.

В п’ятницю о 17.00 за місцевим часом має відбутися ще один раунд голосування і парламент продовжить голосувати двічі на день, доки хтось не буде обраний. У суботу голосування призначили на 9.30 і на 16.30.

Як зазначає Reuters, постійна неспроможність знайти будь-який консенсус отруїла політичну атмосферу в країні і має потенційно небезпечні наслідки для стабільності широкої коаліції, яка підтримує уряд прем'єр-міністра Маріо Драгі.

Драгі, який сам є претендентом на посаду глави держави, вказав, що він, можливо, не захоче продовжувати керувати урядом, якщо його правляча коаліція розколеться через президентські вибори. Лівоцентристська Демократична партія також заявила, що вийде з уряду, якщо вона не буде включена у вибір президента.

Перспективи Драгі на посаду президента згасли цього тижня, і багато законодавців явно не бажають його підтримувати, частково тому, що вони побоюються, що будь-яка зміна в уряді може спровокувати національні вибори на рік раніше запланованого.

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Італія

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