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Глави МЗС Німеччини та Франції за тиждень відвідають Україну

П'ятниця, 28 січня 2022, 17:05

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції Анналена Бербок та Жан-Ів Ле Діан відвідають Україну за тиждень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Бербок сказала під час виступу в Бундестазі в п'ятницю, її цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми, мій французький колега Ле Дріан і я, знову відвідаємо Україну та контактну лінію за тиждень, щоб підтримати інтенсивні зусилля ОБСЄ там", - зазначила Бербок.

17 січня під час візиту до Києва Бербок заявила, що незабаром відвідає Україну разом із Ле Дріаном і вони разом відвідають східні області країни. 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що під час спільного візиту Бербок та Ле Дріана в Україну відбудеться їхня тристороння зустріч, у ході якої вони детально обговорять перспективи зустрічі міністрів закордонних справ Нормандського формату.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак після зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату 26 січня в Парижі заявив, що переговори можна вважати реанімацією Нормандського формату.

Президент Володимир Зеленський назвав конструктивним характер зустрічі політичних радників лідерів країн-учасниць Нормандського формату.

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Франція Німеччина

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