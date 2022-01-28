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Главы МИД Германии и Франции через неделю посетят Украину

Пятница, 28 января 2022, 17:05

Министры иностранных дел Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ив Ле Диан посетят Украину через неделю.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Бербок сказала во время выступления в Бундестаге в пятницу, ее цитирует агентство "Інтерфакс-Україна".

"Мы, мой французский коллега Ле Дриан и я, снова посетим Украину и контактную линию через неделю, чтобы поддержать интенсивные усилия ОБСЕ там", - отметила Бербок.

17 января во время визита в Киев Бербок заявила, что в скором времени посетит Украину вместе с Ле Дрианом и они вместе посетят восточные области страны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что во время совместного визита Бербок и Ле Дриана в Украину состоится их трехсторонняя встреча, в ходе которой они подробно обсудят перспективы встречи министров иностранных дел Нормандского формата.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи советников лидеров стран Нормандского формата 26 января в Париже заявил, что переговоры можно считать реанимацией Нормандского формата.

Президент Владимир Зеленский назвал конструктивным характер встречи политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата.

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Франция Германия

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